Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до Covid-19

За виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 300 млн таких тестів

За виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 300 млн таких тестів

На ці кошти плануються закупити 300 мільйонів таких тестів

Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавірусу. Про це повідомляє Офіс президента України.

Як розповіли у президентському офісі, зараз вже замовлено перші 100 тисяч тестів на антитіла до коронавірусу.

Зазначимо, за минулу добу в Україні здійснили 41 114 тестувань на коронавірус: 34 393 ПЛР-тестів та 6 721 методом ІФА.

До слова, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

Крім того, Україна планує закупити 2 млн швидких Covid-тестів.

До слова, ВООЗ заявила, що лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити Covid-19.

Крім того, очільник МОЗ розповів, як людям у селах зробити тест на Covid-19.