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    Події в Україні

    Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до Covid-19

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    <span>За виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 300 млн таких тестів</span> - Україна закупить 300 млн тестів на антитіла до Covid-19
    За виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 300 млн таких тестів

    На ці кошти плануються закупити 300 мільйонів таких тестів

    Кабінет міністрів виділив 1 мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавірусу. Про це повідомляє Офіс президента України.

    Як розповіли у президентському офісі, зараз вже замовлено перші 100 тисяч тестів на антитіла до коронавірусу.

    Зазначимо, за минулу добу в Україні здійснили 41 114 тестувань на коронавірус: 34 393 ПЛР-тестів та 6 721 методом ІФА.

    До слова, МОЗ пропонує ввести нові обмеження через спалах Covid-19 в Україні.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    Крім того, Україна планує закупити 2 млн швидких Covid-тестів.

    До слова, ВООЗ заявила, що лабораторний тест єдиний однозначний спосіб підтвердити Covid-19.

    Крім того, очільник МОЗ розповів, як людям у селах зробити тест на Covid-19.

    міністр Україна Максим Степанов Офіс президента коронавірус
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