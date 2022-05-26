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    Ізраїль заборонив постачати Україні протитанкові ракети Spike – ЗМІ

    Запит щодо ракет відхилили - Ізраїль заборонив постачати Україні протитанкові ракети Spike – ЗМІ
    Запит щодо ракет відхилили
    фото з відкритих джерел

    Начебто готові надати тільки нелетальну зброю

    Ізраїль нібито не дозволив Берліну постачати Україні протитанкові ракети Spike. Кажуть, що згодні передавати лише нелетальну зброю. Про це пише Axios.

    Так, Ізраїль начебто відхилив прохання США дозволити Берліну постачати ракети. Їх вироблять у Німеччині за ізраїльською технологією та ліцензією.

    За інформацією ЗМІ, щодо постачання зброї у США та Ізраїлю виникли політичні розбіжності.

    Під тиском адміністрації президента США Джо Байдена Ізраїль начебто трохи змінив свою політику щодо Москви. Країна зайняла більш проукраїнську позицію, ніж після початку нападу Росії. Проте Ізраїль досі не постачає сучасного озброєння в Україну.

    Представник Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником міністра оборони США Коліном Калем. Вони обговорювали співробітництво у галузі безпеки між країнами.

    Каль розповів Ешелю про зусилля США, аби підштовхнути країни до постачання зброї Україні. Американець запитав, чи Ізраїль дасть дозвіл Німеччині передати Україні протитанкові ракети Spike.

    ЗМІ пишуть, що Ешель цей запит відхилив. Він відповів, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну зброю.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готується збільшити допомогу Україні – ЗМІ.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ США Ізраїль Міноборони війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Ізраїль заборонив постачати Україні протитанкові ракети Spike – ЗМІ