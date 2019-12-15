  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    «Під ударом чотири міста». Клімкін розповів про плани Кремля

    • Розсилка
    Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін&nbsp; - «Під ударом чотири міста». Клімкін розповів про плани Кремля
    Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін 

    Йдеться про «коридори» не лише на Крим, а на Придністров’я та Молдову

    Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив про високий ризик дестабілізації на півдні України, яка потрібна президенту РФ Володимиру Путіну, щоб взяти під російський контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

    Про це політик повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів, передає Еспресо.TV.

    Клікін висловив думку, що Кремль готується до «повногібридного розгойдування ситуації» в південних областях України для об’єднання їх з ОРДЛО. Під ударом, за словами Клімкіна, знаходяться Одеса, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя. 

    «Не знаю, як Дніпро, там є певні складнощі для них. А ось по цих регіонах буде послідовний удар. Другий момент – це можливість усіх сухопутних коридорів», – зазначив ексміністр.

    За його словами, йдеться про «коридори» не лише на Крим, а на Придністров’я та Молдову.

    Також, Клімкін припустив, що існує загроза спроби Путіна об’єднати Білорусь з проектом «Новоросія».

    Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 жовтня заявив, що «абсолютно впевнений» у військовому ударі Росії по півдню України.

    Генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес у відповідь на вищевказану заяву сказав, що дуже поважає Клімкіна та «має впевненість у його судженнях».

    До слова, Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

    Росія Павло Клімкін ОРДЛО агресія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ