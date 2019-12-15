«Під ударом чотири міста». Клімкін розповів про плани Кремля



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Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін

Йдеться про «коридори» не лише на Крим, а на Придністров’я та Молдову

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін заявив про високий ризик дестабілізації на півдні України, яка потрібна президенту РФ Володимиру Путіну, щоб взяти під російський контроль Одесу, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

Про це політик повідомив в інтерв’ю одному з телеканалів, передає Еспресо.TV.

Клікін висловив думку, що Кремль готується до «повногібридного розгойдування ситуації» в південних областях України для об’єднання їх з ОРДЛО. Під ударом, за словами Клімкіна, знаходяться Одеса, Миколаїв, Херсон і Запоріжжя.

«Не знаю, як Дніпро, там є певні складнощі для них. А ось по цих регіонах буде послідовний удар. Другий момент – це можливість усіх сухопутних коридорів», – зазначив ексміністр.

За його словами, йдеться про «коридори» не лише на Крим, а на Придністров’я та Молдову.

Також, Клімкін припустив, що існує загроза спроби Путіна об’єднати Білорусь з проектом «Новоросія».

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 жовтня заявив, що «абсолютно впевнений» у військовому ударі Росії по півдню України.

Генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес у відповідь на вищевказану заяву сказав, що дуже поважає Клімкіна та «має впевненість у його судженнях».

До слова, Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.