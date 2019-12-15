На телеканалі «Росія-1» під час трансляції з пісні популярної музичної групи вирізали слово «протести» (відео)
На слові «протести» заглушили звук
На телеканалі «Росія-1» з пісні групи Бі-2 «Люди на ескалаторах», яку виконали на церемонії вручення музичної премії «Вікторія», вирізали слово «протести».
Про це повідомляє телеканал «Дождь».
Вручення премії показували увечері 13 грудня.
В оригінальній версії пісні звучать слова:
«Если чуть светлей проспекты
И нежней протесты
Юношей в пуловерах
Смейся на таких контекстах
Мастерица весна
Делая фолловеров».
Однак в ефірі «Росії-1» на слові «протести» заглушили звук.
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