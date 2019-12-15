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    У світі

    На телеканалі «Росія-1» під час трансляції з пісні популярної музичної групи вирізали слово «протести» (відео)

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    На телеканалі «Росія-1» під час трансляції з пісні популярної музичної групи вирізали слово «протести» (відео)

    На слові «протести» заглушили звук

    На телеканалі «Росія-1» з пісні групи Бі-2 «Люди на ескалаторах», яку виконали на церемонії вручення музичної премії «Вікторія», вирізали слово «протести».

    Про це повідомляє телеканал «Дождь».

    Вручення премії показували увечері 13 грудня.

    В оригінальній версії пісні звучать слова:

                                               «Если чуть светлей проспекты

                                                 И нежней протесты

                                                 Юношей в пуловерах

                                                 Смейся на таких контекстах

                                                 Мастерица весна

                                                 Делая фолловеров».

    Однак в ефірі «Росії-1» на слові «протести» заглушили звук.

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    Росія пропаганда протесты
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