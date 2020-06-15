Кришував контрабанду в зоні АТО? Ветеран батальйону «Київ-2» звинуватив нардепа Киву



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Ілля Кива був «смотрящім» з контрабанди в АТО, – військовослужбовець

«Кива хотів домовитися, щоб пропускали потрібні йому фурии», – Ярослав Бондаренко

Військовослужбовець батальйону «Київ-2» Ярослав Бондаренко розповів, що у 2014 та 2015 роках на посаді заступника голови ГУ МВД у Донецькiй областi Ілля Кива системно займався кришуванням контрабанди. Про це Ярослав Бондаренко розповів у відео на YouTube-каналі

«В листопаді 2014 року батальйону «Київ-2» було доручено контролювати трасу Донецьк-Маріуполь. Основний блокпост був розташований біля селища Бугас.Ми зупиняли дуже багато підозрілих вантажів, в тому числі тих, що йшли під виглядом гуманітарної допомоги. Одного разу ми затримали одну з таких фур «гуманітарної допомоги», в якій була військова форма», — розповів Бондаренко.

За його словами, в січні 2015 року Одеська 28 ОМБ повідомила про затримання двох фур, що пройшли в обхід блокпосту і намагалися проїхати на підконтрольну Україні територію. Військові повідомили, що водії та експедитор посилалися на дозволи від керівництва МВС, та викликали батальйон «Київ-2» на підтримку. На місце прибули співробітники СБУ, що «оформили» фури та розвернули назад.

«Наступного дня до керівництва батальйону, як на «стрєлку», приїхав славнозвісний Ілля Кива з метою порішати деякі питання. Заходить до нас і починає по-блатному мурчати: «ну что, пацаны, как будем жить дальше? Давайте порешаем вопросик, пацаны». Кива хотів домовитися, щоб пропускали потрібні йому фури, але наш командир послав персонажа в далеку пішу прогулянку», — повідомив Бондаренко.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Кива від фракції «Опозиційна платформа – За життя» пропонує оголосити тиждень жалоби й перейменувати в Києві проспект Степана Бандери на честь Джорджа Флойда, афроамериканця, вбитого поліціянтом у США. А ще депутат висунув пропозицію канонізувати Флойда, внести його до списків Небесної сотні та виплатити його родині 10 млн доларів.