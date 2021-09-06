Кучма розповів, що Україні не вдалося за 30 років незалежності

Другий президент поскаржився на відсутність відповідальної політичної еліти

Леонід Кучма переконаний, що Україні є чим пишатися за 30 років незалежності. Про це другий президент України заявив у інтерв'ю журналу Ukraine to NATO, опублікованому на сайті фонду «Україна».

«Нам точно є чим пишатися. Відновлена державність – власне кажучи, український народ створив сильну незалежну державу вперше за свою історію. Ми зуміли успішно подолати безпрецедентну кризу розриву «по живому» з радянською економічною системою та провели радикальні реформи, завдяки яким запрацювала українська економіка – ринкова, відкрита для міжнародної кооперації, але самодостатня», – сказав Кучма.

Він вважає, що за роки незалежності народилося українське громадянське суспільство, яке проявило себе під час двох революцій і з найперших днів агресії Росії.

«Ми вистояли у найважчі часи війни з суперником, чиї можливості перевищують наші у багато разів. Ми нарешті почали збиратися у справжню політичну націю», – підкреслив другий президент.

При цьому, за словами Кучми, в Україні досі немає компетентної і відповідальної політичної еліти.

«А ось виростити компетентну та відповідальну політичну еліту нам ще не вдалося. Не вдалося зберегти територіальну цілісність. Не вдалося утримати темп економічного розвитку перших років ХХІ сторіччя та закріпити українське «економічне чудо». І не вдалося приєднатися до НАТО. Поки що не вдалося», – додав він.

Нагадаємо, Леонід Кучма ухилився від відповіді на запитання про те, чи вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею. І радить не питати про це у Зеленського.

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