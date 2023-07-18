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Вибухи в українських містах і розмова Зеленського з генсеком ООН: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи в українських містах і розмова Зеленського з генсеком ООН: головне за ніч
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення «зернової угоди»

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. У ніч проти 18 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе. Також у Миколаєві пролунали звуки вибухів у ніч на 18 липня під час повітряної тривоги через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 18 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Азербайджан виділив понад $7 млн Україні для підтримки енергетики

Азербайджан виділив $7,6 млн для підтримки енергетики України, з яких кошти будуть використані на закупівлю та передачу електрообладнання. Про це йдеться в указі, який підписав президент країни Ільхам Алієв.

Як відомо, Баку активно допомагає українському енергетичному сектору шляхом надання електростанцій резервного живлення, генераторів і силових трансформаторів.

Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення «зернової угоди»

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час якої обговорювалися питання відновлення продовольчої безпеки та постачання продовольства шляхами у Чорному морі. Про це президент повідомив у Telegram.

Він зазначив, що держава-терорист поставила під загрозу життя 400 мільйонів людей у різних країнах, які залежать від українського продовольчого експорту.

Очільник України повідомив, що чорноморську зернову ініціативу необхідно зберегти і також зазначив, що домовився з Гутеррішем працювати разом і з відповідальними державами, щоб відновити продовольчу безпеку та постачання продовольства шляхами у Чорному морі.

Кулеба розповів деталі про термінові переговори з ООН щодо «зернової угоди»

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (США), міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з іноземними колегами та представниками міжнародних організацій, щоб обговорити ситуацію щодо виходу Російської Федерації з «зернової угоди». Розв'язання цієї проблеми планують знайти в найближчі години та дні.

Пов'язуючи односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також зазначив, що таке рішення Москви має на меті нарощувати власний експорт на світові ринки. Водночас він висловив занепокоєння тим, що такий крок Кремля ставить країни Малайзії та Африки під загрозу зростання цін на продовольство та спричинення голоду.

«Це має припинитися... Ми маємо вирішити ще одну проблему, створену Росією. Ми знайдемо вихід. Отже, найближчими годинами та днями будуть дуже інтенсивні роботи, щоб знайти вирішення цієї величезної проблеми, яку Росія створила для світу», - сказав Кулеба.

Вибухи в українських містах

Вночі, 17 липня, в Херсоні пролунав вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне». Зазначається, що вибух пролунав близько 23:10, на той момент в місті та області була оголошена повітряна тривога.

У ніч проти 18 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне». Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що РФ атакує південь України ударними дронами.

Також у Миколаєві пролунали звуки вибухів у ніч на 18 липня під час повітряної тривоги через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільне Миколаїв».

Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали жителів Миколаївської області про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА із Чорного моря. Крім того, така ж небезпека стосується й Одеської та Херсонської областей.

Пізніше внаслідок ворожої атаки в Миколаєві виникла масштабна пожежа. Попередньо без жертв. На місці події працюють рятувальники ДСНС.

У Львові блискавка вдарила у трансформатори, можливі перебої з електрикою

У Львові 17 липня під час негоди блискавка влучила в трансформатори. Про це повідомив мер Львова, Андрій Садовий.

Він зазначив, що хоча інформація про влучання блискавки в будинок не підтвердилась, проте два трансформатори постраждали.

«Це може призвести до перебоїв з електрикою в місті», – заявив Садовий.

Аварійні бригади вже зайнялися ремонтними роботами для відновлення постачання електрики.

Також місто накрила потужна злива і почався потоп. У момент грози у Львові й області не було повітряної тривоги.

Резніков провів розмову з очільником Пентагону

Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, міністри оборони України та Сполучених Штатів, Олексій Резніков і Ллойд Остін, провели телефонну розмову

У Пентагоні своєю чергою підкреслили, що Остін і Резніков обговорили пріоритети завтрашнього засідання Контактної групи з питань оборони України у віртуальному форматі.

У пресслужбі міноборони США було зазначено, що найближче засідання Контактної групи з питань оборони України буде присвячене найближчим потребам України в засобах протиповітряної оборони і боєприпасах, а також підтримці та забезпеченню України в довгостроковій перспективі. 

До слова, триває 510-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. 

Теги: пожежа вибух росія Миколаїв Володимир Зеленський Дмитро Кулеба

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