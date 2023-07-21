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Зеленський: Керченський міст має бути нейтралізовано

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський: Керченський міст має бути нейтралізовано
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Глава держави заявив, що метою України є звільнення Криму від окупантів, оскільки це є суверенна територія країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є ціллю українських захисників і він має бути нейтралізований тому, що окупанти використовують його для війни. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Аспенському безпековому форумі.

Глава держави нагадав, що метою України є звільнення Криму від окупантів, оскільки це є суверенна територія країни та невід'ємна частина українського народу.

За словами Зеленського, Кримський міст є не просто «маленькою логістичною дорогою», оскільки він відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ боєприпасами та мілітаризації півострова.

«Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом, поза міжнародним правом та застосовними нормами. Тому нейтралізація Кримського мосту є нашою ціллю, оскільки будь-яка мета, що несе війну, а не мир, має бути припинена», - підкреслив президент.

Раніше повідомлялося, що на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Також 19 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в Кіровському районі біля села Кринички. Попередньо були прильоти на територію Старокримського полігону і відбулася детонація боєприпасів.

Нагадаємо, після останніх подій в окупованому Криму (руйнування Кримського моста та удар по військовому полігону) мешканці Севастополя почали скаржитися проблеми із бензином і зростання цін на продуктові товари.

Водночас 18 липня так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв визнав проблеми з бензином у Севастополі. Він запевнив, що на цей момент дефіциту палива у місті немає. «Є невеликі затримки з постачанням 92-го бензину. У мереж АЗС справді є зобов'язання, вони мають виконувати контракти. Тому на якихось заправках виникають ситуації із резервуванням палива для підприємств, які відповідають у тому числі й за життєдіяльність міста. Як тільки з'являється паливо, його починають відпускати», – сказав Развожаєв.

Теги: окупанти Володимир Зеленський Керченський міст звільнення Україна

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