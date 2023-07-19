Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW

Українські війська просунулися на захід від Ягідного (3 км на північний захід від Бахмута)

Станом на 18 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута та просувались на північ від Бахмута

ЗСУ продовжують активно просуватись в Запорізькій області, а біля Бахмута Сили оборони зайняли майже всі панівні висоти. Водночас росіяни досягли тактичних успіхів на лінії Куп'янськ-Сватове. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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Станом на 18 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута та просувались на північ від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що українські війська просувалися на захід від Ягідного (3 км на північний захід від Бахмута).

Просування українських військ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська зайняли майже всі панівні висоти навколо Бахмута. Російський «воєнкор» також заявив, що українські підрозділи безуспішно намагалися прорвати російську оборону в напрямку Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

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18 липня російські війська продовжили наземні атаки в районі Бахмута та досягли обмежених територій на південь від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська просунулися поблизу Озарянівки (14 км на південний захід від Бахмута).

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки (5 км на південний захід від Бахмута), Маньківки (13 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (5 км на захід від Бахмута) та на південний захід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська перекидають резерви до Бахмута, щоб зупинити український наступ, попри те, що Росія зосереджує основні сили на Куп’янському напрямку.

Російський військовий блогер стверджував, що російські контратаки не мали успіху поблизу Озарянівки та в напрямку Іванівського, Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки та Веселого (20 км на північний схід від Бахмута).

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Російські війська продовжили наземні атаки в районі міст Авдіївка-Донецьк і досягли обмежених територіальних здобутків на південно-західній околиці міста Донецька 18 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 липня, показують, що російські війська просунулися на захід у Мар’їнці (на південно-західній околиці міста Донецька).

Українські війська проводили контрнаступальну операцію в районі західного Донецька та східного Запоріжжя і, як повідомляється, досягли успіхів у цьому районі 18 липня. Генштаб України повідомив, що українські війська провели успішні дії на напрямку Велика Новосілка-Урожайне (до 9 км на південь від Великої Новосілки).

Пов’язаний з Кремлем військовий блогер стверджував, що українські війська просуваються в районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) і здійснили атаки на північ від Приютного (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські війська також здійснили обмежені наземні атаки в районі західної Донецької та східної Запорізької області та не досягли жодних підтверджених або заявлених досягнень 18 липня. Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Рівнополя (8 км на південний захід від Великої Новосілки) і Новодарівки (15 км на південний захід від Великої Новосілки).

Українські сили проводили контрнаступальну операцію в західній Запорізькій області та, як повідомляється, досягли обмеженого прогресу 18 липня. Український Генштаб повідомив, що українські сили провели успішні операції на напрямку Мала Токмачка-Новопокровка (9-13 км на південний схід від Оріхова).

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Українські сили постійно атакували поблизу Роботиного ще до чуток про звільнення Попова. Військовий блогер, ймовірно, намагається поставити умови, щоб виправдати потенційні невдачі Росії у відбитті українських атак у цьому районі. «Воєнкори» раніше намагалися використати повстання «Вагнера», щоб пояснити невдачі Росії на передовій.

Російські війська нещодавно здійснили обмежене просування в західній Запорізькій області. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, що російські війська досягли обмежених досягнень на північний схід від Роботиного.

Українські сили продовжують блокування на півдні України. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в Мелітополі та Михайлівці (47 км на північний захід від Мелітополя). Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов заявив, що російська ППО перехопила ракету над Мелітополем і Молочанськом (42 км на північний схід від Мелітополя).

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують діяти на східному (лівому) березі Херсонської області і що українські сили досягли обмежених успіхів у цьому районі. 17 липня російський військовий блогер заявив, що українські сили досягли обмежених успіхів біля Антонівського мосту і що в цьому районі тривають важкі бої.