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Кулеба назвав умову для перемовин із РФ

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Кулеба назвав умову для перемовин із РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
фото з відкритих джерел

Україна точно не буде вести перемовини із Путіним

Україна готова розпочати переговори з Росією через посередника, але тільки після виведення російських військ і не з Путіним. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

За словами міністра, президент РФ Путін не є діловим партнером для цих переговорів через його злочинні дії.

«Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби», – зазначив міністр.

Кулеба також зазначив, Путін та Володимир Зеленський не будуть сидіти за столом для перемовин. Та підкреслив необхідність повного виведення російських військ. Міністр додав, що генерали військових сил України впливають на росіян з метою досягнення відступу, але дипломатія також грає важливу роль у знаходженні рішень. Водночас Кулеба вказав на те, що Росія продовжує атакувати й віддає перевагу війні над миром.

Глава українського МЗС також нагадав, що минулого року була укладена «зернова угода», яку Росія не дотрималась, попри посередництво генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

«Було дві окремі угоди з нами й з Москвою, ніколи не було прямого порозуміння. Нам потрібна певна креативність, щоб знаходити рішення. Ми будемо їх шукати будь-якими способами, але наразі умови відсутні: Росія продовжує нас атакувати, вона віддає перевагу війні, а не миру», – сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею. Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає

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Теги: росія дипломатія війна Дмитро Кулеба переговори

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