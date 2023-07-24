Кулеба прокоментував спроби Путіна розсварити Україну та Польщу
Кулеба заявив, що Польща та Україна винесли уроки з історії та завжди виступатимуть спільно проти російського імперіалізму
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на провокаційні заяви Путіна, заявивши, що спроби Кремля розсварити Україну та Польщу є марними. Про це він написав у Twitter.
Він підкреслив, що Польща та Україна винесли уроки з історії та завжди виступатимуть спільно проти російського імперіалізму.
«Спроби Путіна поділити Київ і Варшаву так само марні, як його невдалий вторгнення в Україну. Польща та Україна взяли на узбіччя історичних дій Росії та завжди будуть демонструвати єдність у протистоянні російському імперіалізму та неухильне дотримання міжнародного права», - заявив Кулеба.
Нагадаємо, на нараді з членами ради безпеки РФ 21 липня Володимир Путін заявив, що Польща отримала свої західні землі завдяки СРСР, мовляв, це «подарунок» радянського диктатора Йосипа Сталіна.
«Західні території нинішньої Польщі – це подарунок Сталіна полякам. Наші друзі у Варшаві забули про це. Ми нагадаємо», – сказав диктатор.
Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький відповів, що «Сталін був військовим злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків».
Польське міністерство закордонних справ викликало посла Росії Сергія Андрєєва після заяви президента РФ Володимира Путіна, що західні землі Польщі – це «подарунок Сталіна».
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