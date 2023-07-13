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Кулеба поставив на місце Лаврова, який бідкається через винищувачі для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба поставив на місце Лаврова, який бідкається через винищувачі для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба: «Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне» 

Україна отримає західні винищувачі F-16 згідно з графіком, незалежно від того, що про це про це думають у Кремлі. Росії доведеться просто проковтнути це рішення. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

«Єдина загроза Росії – український солдат. Ось кого Путін і компанія мають боятися найбільше. Україна отримає F-16 за графіком. Росія це проковтне, незважаючи на балаканину Лаврова», – сказав глава МЗС.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розглядатиме передачу Україні винищувачів F-16 як загрозу з боку Заходу в ядерній сфері.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що американські винищувачі F-16, які можуть передати Україні, нібито можуть вміщувати ядерну зброю. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі гостро відповів російському чиновнику. Зазначимо, що Сергій Лавров раніше заявив, що Захід нібито готується до того, аби продовжувати ескалацію війни. Зокрема, він стверджував, що одна з модифікацій винищувачів F-16 здатна нести ядерну зброю.

Джон Кірбі звернувся до Лаврова та заявив, що «якщо РФ турбує український військовий потенціал, то їй варто вивести свої війська з України». Кірбі також наголосив, що президент США Джо Байден та його адміністрація виступають проти будь-якої ескалації, зокрема ядерної.

Зазначимо, що Сполучені Штати готові дозволити своїм союзникам у Європі надати Україні бойові літаки F-16. Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16. Навчання повністю проходитимуть у Європі, проте буде задіяний також американський персонал. Вони займуть кілька місяців.

Теги: росія міністр путін Сергій Лавров навчання Україна президент Дмитро Кулеба солдат винищувач

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