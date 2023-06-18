Абрамович хоче, щоб гроші з продажу «Челсі» розподілили між Україною та Росією

2,3 мільярда фунтів залишаються на замороженому банківському рахунку у Великій Британії

Роман Абрамович відмовляється схвалювати переказ грошей від продажу «Челсі» в Україну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підпис ексвласника «Челсі» потрібний, щоб заморожені урядом Великобританії 2,3 млрд фунтів після продажу клубу Тодду Боулі та іншим інвесторам минулого року, були надіслані Україні.

Однак, за даними Daily Mail, Абрамович не ставить підпис, оскільки хоче, щоб гроші були розподілені між Україною та Росією. Зокрема, щоби частину суми отримали росіяни, які нібито постраждали від війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому зазначається, що ні британський уряд, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти Росії.

Джерела в британському Міністерстві закордонних справ також вказали на слова держсекретаря Джеймса Клеверлі минулого тижня.

«Ми хочемо бути впевнені, що гроші підуть тим одержувачам, яким вони призначені. Мені потрібна цілковита впевненість у тому, що так воно і є», – заявив Клеверлі.

Наразі 2,3 мільярда фунтів залишаються на замороженому банківському рахунку у Великій Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Була надія, що гроші переведуть минулого літа, потім ми сподівалися на зрушення у січні. Зараз ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до настання суворої зими наприкінці року, але наразі немає жодних гарантій, що це станеться», – сказало джерело Daily Mail.