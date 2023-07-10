Бомжі, зеки й наркомани: кого РФ готує для відправки на війну

Росіяни намагаються відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України

Росія зазнає значних втрат у живій сили на війні в Україні і шукає, ким поповнить лави окупаційної армії. Як відомо, росіяни всіляко намагаються уникнути мобілізації, тому до війська набирають наркоманів і колишніх ув’язнених.

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Генштабу Збройних сил України стало відомо, хто наразі проходить підготовку на російських полігонах.

Так, на одному з полігонів східного воєнного округу Алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами РФ. «Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит. Більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України», - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Раніше іноземні розвідки повідомляли, що Росія може оголосити нову хвилю мобілізації у спробах досягти своєї мети у війні проти України. Імовірність цього висока.

Терорист Ігор Гіркін розповів притчу про мобілізацію у РФ. За його словами, воювати вирушає лише один із десяти тих, хто мав би йти до війська, і як правило це російський Іван. Представники ж інших народів, як правило, знаходять спосіб уникнути мобілізації. У результаті ж в армії РФ бракує людей, а втомлені бійці не можуть навіть піти у відпустку. Тож незабаром їм зовсім може зірвати дах, і вони почнуть стріляти в командирів, прогнозує Гіркін.