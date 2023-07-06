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Гуменюк прокоментувала можливість диверсії на ЗАЕС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Гуменюк прокоментувала можливість диверсії на ЗАЕС
Запорізька АЕС
фото з відкритих джерел

Влада та військові ретельно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС

Диверсія росіян на Запорізькій атомній електростанції цілком ймовірна. Українська влада та військові ретельно стежать за ситуацією. Про це в ефірі телемарафону сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Диверсія цілком ймовірна. Ми розуміємо, що вона може бути використана як довготривалий шантаж, так і безпосередній тиск під виглядом таких дій, які будуть вчинені, типу підриву чи нагнітання обстановки», – сказала Гуменюк.

Однак вона зазначила, що влада та військові ретельно стежать за ситуацією на ЗАЕС й інформують населення відповідно до тої небезпеки, яка може бути.

Раніше повідомлялося, що фахівці міжнародного агентства з атомної енергії ООН МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС. Остання інспекція не виявила ознак мінування

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь.

Також Збройні Сили України офіційно повідомляли про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року.

До слова, гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки. 

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Теги: росія військові МАГАТЕ Запорізька АЕС

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