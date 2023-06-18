Пєсков заявив про виконання завдання з «демілітаризації» України

Речник Путіна пригрозив «більш рішучими заходами» через те, що Захід постачає Україні зброю

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито багато в чому вже виконала завдання з так званої «демілітаризації» України. Про це представник Кремля розповів в інтерв'ю RT Arabic.

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«Україна була сильно мілітаризована на момент початку «СВО» (спеціальної військової операції, якою РФ називає війну проти України – «Главком»), і, як вчора сказав Путін, одним із завдань була демілітаризація України. Фактично це завдання багато в чому виконане, тому що все менше і менше своєї зброї Україна використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу», – сказав Пєсков.

За його словами, це призвело до того, що західні країни все більше «влазять» у «конфлікт» і нібито стають його стороною.

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«Країни Заходу, а саме Північноатлантичного Альянсу під керівництвом того ж Вашингтона, все більше прямо і непрямо влазять в цей конфлікт. Вони втручаються в цей конфлікт і стають стороною конфлікту. Звичайно, це призводить до того, що конфлікт затягується за часом. Це призводить до того, що ситуація в Європі стає більш напруженою, непередбачуваною. І звичайно, це зобов'язує Росію до того, щоб застосовувати більш рішучі заходи для забезпечення безпеки тих же людей на Донбасі і безпеки РФ», – сипле погрозами прессекретар диктатора.

Нагадаємо, 17 червня Пєсков вкотре погрожував, що РФ розірве «зернову угоду» через те, що російська частина вимог нібито не була виконана.

До слова, учора російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями.

Крім того, Путін намагався переконати африканську делегацію, яка зараз перебуває у Росії з візитом, у логічності війни проти України, та дотриманні міжнародного права і статуту ООН.