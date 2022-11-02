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Кулеба провів важливу розмову з представником Туреччини: оприлюднено деталі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Кулеба провів важливу розмову з представником Туреччини: оприлюднено деталі
Сторони обговорили два ключових питання
фото з відкритих джерел

Сторони обговорили зерновий коридор та звільнення українських в'язнів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і його турецький колега Мевлуд Чавушоглу провели телефонну розмову під час якої обсудили роботу зернового коридору і звільнення українських полонених. Про це повідомив Дмитро Кулеба в Twitter.

«На основі діалогу між президентами України та Туреччини ми погодили подальші кроки щодо забезпечення роботи зернового коридору та звільнення українських в'язнів», – зазначив дипломат.

Водночас, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Twitter, що також провів розмову з Чавушоглу.

«Подякував йому за зусилля, які привели Росію до повернення до Чорноморської зернової ініціативи, та обговорив додаткові шляхи пом'якшення глобальної продовольчої кризи, спричиненої нічим не спровокованим та необґрунтованим вторгненням Росії в Україну», – написав він.

Раніше Путін підтвердив поновлення зернової угоди, але з умовою.

Нагадаємо, міноборони Росії заявило, що зупиняє дію зернової угоди після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

2 листопада Росія заявила, що відновлює свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі, оскільки отримала необхідні письмові гарантії. 

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, вчергове поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України. 

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Теги: Туреччина МЗС полон зерно Україна Дмитро Кулеба

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