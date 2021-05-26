Кулеба різко дорікнув НАТО: як можна не запросити на саміт Україну?

Дмитро Кулеба не може зрозуміти, як можна не знайти формат участі України в саміті НАТО в цьому році

МЗС абсолютно не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба розкритикував НАТО за те, що саміт Альянсу відбудеться без України. Він не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії. Про це Кулеба сказав під час брифінгу 26 травня.

Очільник МЗС пояснив, що НАТО хоче провести закритий саміт для того, щоб обговорити трансатлантичну єдність, але не розуміє, як можна було не запросити Україну.

Він також додав, що Росія продовжує вести агресивні дії в Чорному морі, в окупованому Криму і ОРДЛО.

«Але якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в Чорноморському регіоні і проти членів Альянсу. Я маю на увазі останні розслідування в Чехії. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України в саміті в цьому році», – заявив Кулеба.

Раніше у МЗС озвучили очікування України від НАТО.

До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба «не бачить позитивної реакції» на атлантичні прагнення України.

Нагадаємо, що 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, який пройде без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський закликав надати Україні План дій щодо членства в НАТО. Цей план потрібен для подальшого вступу України в Альянс.

Також віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що Україна наполягатиме на виконанні обіцянки, яку їй було дано у 2008 році під час Бухарестського саміту НАТО щодо членства в Альянсі, і очікує, що саміт у червні у своїй заяві прокладе шлях до отримання ПДЧ.