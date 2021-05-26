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    Ексміністр пояснив, хто виграє та втратить від припинення авіасполучення з Білоруссю

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    Дипломат вважає, що опісля ізоляції Білорусь матиме лише тупикові напрямки - Ексміністр пояснив, хто виграє та втратить від припинення авіасполучення з Білоруссю
    Дипломат вважає, що опісля ізоляції Білорусь матиме лише тупикові напрямки
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша авіакомпанія Білорусі «Белавіа» – вже однозначно банкрут

    Ексміністр Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому» оцінив економічні наслідки від авіаізоляції Білорусі. Дипломат наголосив, що найбільша авіакомпанія Білорусі «Белавіа» – вже однозначно банкрут.

    «У них лишаться тільки маршрути до Росії та країн Середньої Азії, але це – тупикові напрямки. В самій Білорусі просто немає такого пасажиропотоку, аби «Белавіа» змогла працювати хоча б з мінімальною рентабельністю. Для України на початку це теж буде певною втратою, бо від 5 до 10% пасажиропотоку припадало на Мінськ. Прямі втрати будуть у летовищ та авіакомпаній. Обліт білоруської території при польотах на північ займе додаткових 15–20 хвилин», – зауважив Омелян.

    За словами дипломата, зросте трафік європейських авіакомпаній через Україну, які летять в азійському напрямку – до Москви, Петербургу і далі.

    «Найвірогідніше, що більшість цих рейсів піде через Україну. «Украерорух» від цього виграє, всі інші – втратять. Проте не бачу в цьому жодної трагедії: у нас вже в 2015 році забороняли авіасполучення з Москвою, але завдяки заходу лоукостів ми збільшили пасажиропотік удвічі. Тому за умов правильної політики я б так не турбувався щодо збитків – вони будуть мізерними», – резюмував ексміністр.

    Додамо, що Олександр Лукашенко 26 травня звернувся до Заходу. Він заявив про початок нової «не холодної, а крижаної війни».

    Нагадаємо, 23 травня стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту. Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали Протасевича. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    Світ миттєво відреагував на подію: міжнародні авіакомпанії почали змінювати маршрути своїх літаків, щоб вони не входили в повітряний простір Білорусі. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) скликала засідання через інцидент в Білорусі.

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    Теги: МЗС Білорусь Володимир Омелян Олександр Лукашенко літак
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    Ексміністр пояснив, хто виграє та втратить від припинення авіасполучення з Білоруссю