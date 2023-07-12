Воллес різко відреагував на критику Зеленського щодо союзників

Чиновник нагадав, що їздив минулого року в Україну, де йому надали список необхідної для нашої країни зброї

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес Країни різко відреагував на критику президента України Володимира Зеленського щодо критики НАТО. Він заявив, що країни Заходу не є онлайн-магазином Amazon і не можуть передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів, пише The Guardian.

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Воллеса зачепила критика президента України Володимира Зеленського після того, як країни НАТО відмовилися запрошувати нашу країну до Альянсу.

«Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки... Іноді ви просите країни відмовитись від своїх власних запасів (зброї – «Главком»). Іноді доводиться переконувати законодавців на Капітолійському пагорбі в Америці», – додав він.

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Чиновник нагадав, що їздив минулого року в Україну, де йому надали список необхідної для нашої країни зброї. «Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм про це минулого року, коли я проїхав 11 годин, щоб мені дали список», – додав Воллес.

За словами глави Міноборони, він розуміє, що Зеленський «говорить зі своєю публікою». Воллес додав, що підсумковий документ саміту НАТО у Вільнюсі є добрим для України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував кулуарні обговорення членів НАТО через їхню позицію щодо України. Союзники обговорюють формулювання на саміті без України. Він також звинуватив союзників у нерішучості через небажання вже приймати Україну до НАТО.