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Володимир Омелян Політик

Ми вже в НАТО

glavcom.ua
«Зеленському за поїздку в Вільнюс – дякую»
Фото: Офіс президента

Час шоу завершився, якщо хтось цього досі не зрозумів

Коли концепція «я вам нічаво нє должєн» стикається з реальністю…

Не треба робити трагедію з того, чого поки що немає, чи очікувати на диво.

Треба дорослішати.

І перемагати не гаслами і відеороликами, а на полі бою, вдома і у світі.

Перемогти можливо лише великою працею і концентрацією усіх зусиль.

Ми вже в НАТО. І весілля буде не в Малинівці, а в столицях вільного світу.

Заручини відбудуться в Вашингтоні в наступному році.

Для цього наречений має довести, що він не лише ризиковий хлопець і гроза району, але й переконати батьків нареченої, що він також працьовитий, порядний і на нього можна покластися, бо думає про майбутнє.

ЗСУ свій тест здали і здають щодня на полі бою кровʼю.

Від влади вимагається довести свою придатність на папері і у добрих справах.

Нації – нарешті усвідомити причинно-наслідкові звʼязки і вимагати більшого.

І, чесно, за всі ці істерики мене набагато більше хвилює ситуація на фронті.

Бо саме там зараз викарбовується металом майбутнє всіх нас.

А Зеленському за поїздку в Вільнюс – дякую. Він зробив те, що мав би зробити кожен український президент.

Час шоу завершився, якщо хтось цього досі не зрозумів.

Починається робота!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО Володимир Зеленський Україна

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