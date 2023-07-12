Ми вже в НАТО
Час шоу завершився, якщо хтось цього досі не зрозумів
Коли концепція «я вам нічаво нє должєн» стикається з реальністю…
Не треба робити трагедію з того, чого поки що немає, чи очікувати на диво.
Треба дорослішати.
І перемагати не гаслами і відеороликами, а на полі бою, вдома і у світі.
Перемогти можливо лише великою працею і концентрацією усіх зусиль.
Ми вже в НАТО. І весілля буде не в Малинівці, а в столицях вільного світу.
Заручини відбудуться в Вашингтоні в наступному році.
Для цього наречений має довести, що він не лише ризиковий хлопець і гроза району, але й переконати батьків нареченої, що він також працьовитий, порядний і на нього можна покластися, бо думає про майбутнє.
ЗСУ свій тест здали і здають щодня на полі бою кровʼю.
Від влади вимагається довести свою придатність на папері і у добрих справах.
Нації – нарешті усвідомити причинно-наслідкові звʼязки і вимагати більшого.
І, чесно, за всі ці істерики мене набагато більше хвилює ситуація на фронті.
Бо саме там зараз викарбовується металом майбутнє всіх нас.
А Зеленському за поїздку в Вільнюс – дякую. Він зробив те, що мав би зробити кожен український президент.
Час шоу завершився, якщо хтось цього досі не зрозумів.
Починається робота!
Коментарі — 0