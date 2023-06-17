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Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян

Діана Гасюк
glavcom.ua
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян
Іспанія стала туристичним раєм для росіян влітку
фото колаж

Іспанія залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам

Після введення санкцій Європейського Союзу та заборони на поїздки громадянам Росії швидко вдалося знайти альтернативи звичним місцям відпочинку. Зокрема в Іспанії. Країна й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

З моменту введення перших обмежень для російських туристів після вторгнення РФ в Україну більше як рік тому багато з них відмовилися від спроб повернутися до таких місць, як Франція, Німеччина та інші.

«Але насправді Іспанія завжди була відомим туристичним напрямком для росіян. У 2019 році до іспанських консульств у Росії було подано понад півмільйона заявок на отримання шенгенської візи із загальної кількості 4,1 мільйона заявок, поданих росіянами того ж року загалом», – пише видання.

Скасування у 2022 році країнами ЄС угоди про спрощення візового режиму з Росією, включаючи підвищення плати за візу для російських заявників з 35 євро до 80, насправді не мало такого сильного впливу, щоб відштовхнути росіян від відпочинку в Іспанії.

Іспанія й зараз залишається лідером з видачі шенгенських віз росіянам. За нещодавно опублікованою статистикою, одна чверть віз, отриманих власниками російських паспортів у 2022 році, була видана саме Іспанією. Це 154 450 із 603 955 виданих шенгенських віз.

Інші країни Шенгенської зони, які й досі видають велику кількість віз росіянам у 2022 році:

  • Фінляндія – 105 323 (782 173 у 2019 році);
  • Італія – 103 099 (548 057 у 2019 році)
  • Греція – 61 840 (407 339 у 2019 році);
  • Франція – 55 285 (480 968 у 2019 році);
  • Німеччина – 38 809 (325 754 у 2019 році);
  • Угорщина – 25 081 (69 749 у 2019 році).
Кількість заявок на візи, подані до консульств різних держав ЄС у РФ
Кількість заявок на візи, подані до консульств різних держав ЄС у РФ
сайт schengenvisainfo.com

Згідно з цими даними, Асоціація туроператорів Росії (АТОР) рекомендує громадянам Росії звертатися за шенгенськими візами в консульські установи Угорщини, Греції та Італії в Росії, називаючи ці країни найкращими варіантами для отримання візи. 

«Ви можете легко та швидко отримати шенгенську візу для туристичної поїздки до Угорщини завдяки лояльній візовій політиці. Це одна з найпопулярніших європейських країн серед росіян, навіть під санкціями», – йдеться в заяві АТОР.

Також там додали, що Іспанія також є однією з країн, яка є «досить перспективною для росіян», коли йдеться про кращий шанси отримати дозвіл на в'їзд.

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Теги: Німеччина Франція Іспанія

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