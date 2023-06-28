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НАТО надіслало Росії та Білорусі чіткий сигнал – Столтенберг

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
НАТО надіслало Росії та Білорусі чіткий сигнал – Столтенберг
Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Перебування «вагнерівців» у Білорусі порушить безпекову стабільність у сусідніх країнах

Москва та Мінськ отримали чітке повідомлення про те, що НАТО готове захистити кожного союзника й кожен дюйм території Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції в Гаазі разом із лідерами семи країн Альянсу, передає CNN.

За словами генсека, події, пов'язані з повстанням приватної військової компанії «Вагнер», є внутрішніми російськими справами. Водночас Альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі і Росії.

«Якщо військова компанія «Вагнер» розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності», – наголосив Столтенберг, як пише Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів про проблеми безпеки, які можуть виникнути у зв'язку з перебуванням ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його загонів у Білорусі, всі спікери зазначили, що ще зарано робити якісь висновки щодо цього. 

Нагадаємо, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. 

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

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Теги: НАТО росія Білорусь

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