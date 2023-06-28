НАТО має перестати озиратися на Кремль: Зеленський звернувся до союзників

Президент зазначив, що вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає і захистить

В ухваленні важливих рішень щодо України союзники по НАТО слід перестати озиратися на Росію, як, наприклад, вступ України до Альянсу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції.

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«Росія програє коли зустрічає сміливий та впевнений спротив. Вільний світ володіє всіма збройними, санкційними, політичними, економічними, ціннісними перевагами, які дозволяють побудувати повний захист від будь-яких російських посягань та шантажу», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що протягом останніх років НАТО мав дві фундаментальні слабкості.

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По-перше, існував сумнів, чи запрацює реально 5 стаття договору про колективну безпеку. Світ сумнівався чи стане Альянс захищати країни східного флангу у випадку російської агресії проти них.

По-друге, багато хто в світі не сприймав і не сприймає НАТО як оборонний альянс, приписуючи йому внаслідок пропаганди певні нібито агресивні цілі. «Вступ України в Альянс надійно ліквідує ці дві слабкості НАТО. По-перше, ніхто вже не сумнівається, що Україна здатна захистити себе і своїх союзників. По-друге, кожен в світі бачив що війна РФ проти України є неспровокованою та злочинною», – сказав він.

Президент зазначив, що вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає і захистить. За його словами, увесь східний фланг НАТО хоче, щоб США, Німеччина, Франція чи Британія розміщували своїх солдатів у східних країнах Європи поблизу кордонів РФ.

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Зеленський впевнений, що після перемоги України союзники хотітимуть, щоб наші бойові бригади розміщувались на землі наших сусідів, адже Україна – це країна сили і всі це бачать.

Таким чином, НАТО гарантуватиме безпеку України, а наші Сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів Альянсу. «Щоб це стало реальністю потрібно одне – щоб всі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль при ухваленні важливих рішень. Вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер. Через свою слабкість. Тому абсурдно озиратись на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави», – зауважив президент.

Нагадаємо, також Зеленський заявив, що Україна буде робити ставку на альянси та усе для повноправного членства в ЄС та НАТО. Натомість ніколи не погодиться на заморожений конфлікт із Росією.