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Робота в Німеччині: що треба робити та скільки платять українським біженцям

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Робота в Німеччині: що треба робити та скільки платять українським біженцям
Найпростіше влаштуватись українцям на сезонні польові роботи
фото з відкритих джерел

У Німеччині можна знайти непогані сезонні заробітки, навіть якщо ви не розмовляєте німецькою мовою

В період з кінця лютого 2022 року до березня 2023 року в Центральному реєстрі іноземців у Німеччині було зареєстровано більше мільйона біженців з України. Про це повідомляє Telegram-канал «Німеччина | Україна | Біженці», присвячений проблемам українців у цій країні.

Середній вік українських біженців 28 років. 77% дорослих приїхали до Німеччини без партнера, 48% приїхали з дітьми. Це 69% жінок і близько 31% чоловіків. Близько 357 300 дітей та молоді віком до 18 років, більшість дітей молодшого шкільного віку. 37% біженців з України хотіли б залишитися в Німеччині на тривалий термін. Ще 34% – лише до кінця війни. Зрозуміло, що одна із найбільших проблем для них – це знайти заробітки, бодай і сезонні. І  Німеччина має достатньо цікавих вакансій, навіть без знання мови. 

Медична галузь та ресторани

Одна з найкраще оплачуваних сфер трудової діяльності в Німеччині, на яку можуть влаштуватися українці, – це сектор охорони здоровʼя. Громадян України запрошують на роботу у психіатричні та реабілітаційні центри, а також в оздоровчі пансіонати. Крім того, українцям пропонують роботу в гастрономії, на логістичних складах, де потрібно укомплектовувати товари, на підприємствах харчової, переробної промисловості та в автомобільній галузі. 

Приміром, шукають різноробочих чоловіків або жінок віком до 55 років на шоколадну фабрику, склади та в готелі. Пропонують роботу у таких містах як Берлін, Бранденбург, Гамбург, а також у землях Баварія і Тюрингія. Шукачам надається легальне працевлаштування на 3-6 місяців, з можливістю продовження. Графік роботи: 5-6 днів на тиждень, залежно від сфери діяльності робота може бути позмінною. Крім того, робітників обіцяють забезпечити житлом – 2-3-х місними кімнатами зі спільною кухнею та санвузлом.  Таким чином можна заробити в середньому від 1600 євро (приблизно 63 тис. грн) після вирахування податків та зборів. 

На сезонну роботу до ресторану шукають прибиральницю, яка буде виконувати функції покоївки, посудомийки, а також допомагати на кухні. Працювати потрібно буде до кінця жовтня. Шукають жінку, яка має базові знання німецької мови. Пропонують роботу 6 днів на тиждень, повний робочий день та безкоштовне проживання. Зарплатня – 1200-1700 євро (приблизно 55-67 тис. грн).

На полях та у теплицях 

Актуальні в Німеччині й традиційні сезонні роботи зі збору овочів та ягід. Роботодавці запрошують українців на збір полуниці, малини, винограду та спаржі. Так, у Франкфурті-на-Майні шукають чоловіків та жінок до 60 років на збір спаржі. Їм пропонують 8-10-годинний робочий день, безкоштовне проживання та харчування.

Якщо говорити про збір полуниці в полі або в теплиці, то тут найчастіше шукають жінок, чоловіків та сімейні пари віком 18-35 років, можна навіть без знання німецької мови. Тривалість роботи 1-3 місяці залежно від врожаю та бажання працювати). Робочий день 8-10 годин, 5 днів на тиждень. Проживання коштуватиме 9 євро на день.

Приміром 10-50 км від міста Штутгарт шукають дівчат для бору ягід.  Це може бути не тільки полуниця а й , а й малина, вишні, виноград та можна буде працювати на інших польових роботах Роботодавець також надає житло, але не безоплатно. Орієнтовна вартість проживання – від €200-250 на місяць. Вартість вираховуватиметься з заробітної плати.  Зарплатня – до 12 євро/год (приблизно 474 грн). Рівень оплати залежить виробітку, наприклад, від кількості зібраних ягід.

Нагадаємо, чисельність робочої сили Німеччини перестала зростати, що поставило під загрозу розвиток найбільшої економіки Європи. Згідно з моделюванням урядового дослідницького інституту Німеччини, приблизно зараз 47-мільйонна робоча сила країни перестане зростати. Можливо, вже є. І цей момент стане кульмінацією економічного суперциклу Німеччини, який перетворив країну, зруйновану війною, на виробничий центр і одну з найбагатших країн світу.

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Теги: зарплатня біженці робота Берлін житло Німеччина переселенці

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