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Банкова назвала умову, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова назвала умову, за якої Зеленський поїде на саміт НАТО
Ігор Жовква
фото: Wikimedia Commons

Українському лідеру немає сенсу їхати на саміт у Вільнюсі, якщо він не принесе результату

Президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.

Як ствердив посадовець, нині є мінімальні умови присутності українського президента на саміті Альянсу. Жовква згадав промову Зеленського у Верховній Раді, коли той говорив про важливість мужності в сучасному світі.

«Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні демонструвати або будуть демонструвати дефіцит мужності, тоді як Україна з усією мужністю, волею, силою і високим бойовим духом бореться проти російської агресії», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу президента також додав, що Зеленському немає сенсу й не буде часу їхати на саміт у Вільнюсі, якщо він не принесе результату.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом, під час якої наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.

Як повідомлялося, на саміті НАТО у Брюсселі лідери Європейського Союзу обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. Також розглядатиметься питання, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.

До слова, прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас анонсувала «сюрприз» щодо членства України в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Крім того, сьогодні до реєстру парламенту Болгарії було внесено проєкт декларації на підтримку членства України в НАТО. 

Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський

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