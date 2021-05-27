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    Думки вголос

    Що робити підприємцям, які торгують з Білоруссю: покрокова інструкція

    • Михайло Непран

      Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

    •  glavcom.ua
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    Що робити підприємцям, які торгують з Білоруссю: покрокова інструкція

    Сьогодні є необхідність вступити в контакт з контрагентами для консультацій

    Враховуючи досвід різних фаз «торгівельних воєн» із Російською Федерацією, українські експортери вже сьогодні мають підготуватися до схожих сценаріїв щодо Білорусі. Ускладнення можливі вже найближчим часом, як у відносинах з РБ в ролі країни споживача, так і транзитного пункту до країн СНД так і до Балтійских портів.

    Очевидно, що сьогодні є необхідність вступити в контакт з контрагентами для консультацій та розробки можливих схем роботи у випадку ускладнень на кордоні чи будь-яких інших ускладнень на офіційному і неофіційному рівні.

    Потрібно невідкладно здійснити аналіз контрактів, приділивши особливу увагу розділам, що стосуються форс-мажорних обставин і можливості отримання висновків про істотні зміни умов виконання контракту та вирішення суперечок у міжнародних арбітражних судах.

    Необхідно підготувати зміни до контрактів, враховуючи можливість продовження термінів їх виконання в разі, якщо будуть введені обмеження зовнішньоекономічної діяльності.

    Проговорити з партнерами можливість отримання сертифікатів форс-мажору в Білорусі чи іншій країні, що постраждає від санкцій. Важливо також звернути увагу на наявність відповідного розділу у контракті.

    Сертифікати не звільняють від зобов’язань за контрактом, однак можуть стати важливим аргументом під час вирішення суперечок в арбітражних судах.

    Звичайно, досвід з РФ демонструє, що навіть без офіційних обмежень, вантажі можуть залишатися у чергах на кордоні в зоні митного контролю через неофіційні вказівки «згори». На цей випадок використовується такий інструмент як «Висновок про істотні зміни умов виконання контрактів». Він дає підстави для початку переговорів з контрагентами і дає можливість продовжити контракт та зробити відстрочку платежів.

    Якщо ваші контракти матимуть такі застереження, це дасть можливість Торгівельно-промисловій палаті України надати необхідну допомогу не лише у випадку офіційних заборон.

    Беручи до уваги невизначеність нинішньої ситуації, безумовно, не варто поспішати з проплатою товарів, котрі ви планували придбати саме у Білорусі чи, навпаки, відправляти туди товари. Бо ризики «зависання» на кордоні зберігаються. А відповідно, зберігаються і неприємні ймовірності неповернення валютної виручки.

    Щоб убезпечити власні інтереси важливо провести переговори з контрагентами і не поспішати виконувати взяті зобов’язання. Принаймні найближчими днями. Як мінімум, до часу, коли ситуація стане зрозумілою і визначеною.

    І останнє: не піддаватися паніці та негативним емоціям. Слідкуйте за ситуацією з «холодною» головою. Тримайте зв’язок з партнерами. І пам’ятайте: ми таке вже проходили. Важливо бути готовими.

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    Теги: Білорусь гроші бізнес СНД Україна
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    Що робити підприємцям, які торгують з Білоруссю: покрокова інструкція