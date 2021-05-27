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    Венедіктова каже, що Козак ховається не у Білорусі

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    СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді - Венедіктова каже, що Козак ховається не у Білорусі
    СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді
    Фото з відкритих джерел

    Прокурорка не розповіла, де ж насправді зараз нардеп

    Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова не підтвердила інформацію про те, що підозрюваний у державній зраді нардеп Тарас Козак перебуває у Білорусі. Однак вона не розповіла, де ж насправді зараз нардеп. Про це йшлося в ефірі «Україна 24».

    Напередодні підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук заявляв, що Козак зараз перебуває у Білорусі, однак, за словами Венедіктової, у прокуратури інша інформація.

    «Остання інформація, яка до мене надходила зі ЗМІ, це пан Медведчук говорив, що він перебуває на лікарняному чи лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки... вона ще не стала предметом кримінальних проваджень», - сказала вона.

    Нагадаємо, 20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака, якого підозрюють у державній зраді та порушенні правил ведення війни.

    Як раніше писав «Главком», секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував справи нардепів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у держзраді і видобутку національних ресурсів на території окупованого Криму.

    Раніше адвокат Медведчука Богдан Коваль розповідав, що Віктор Медведчук відбуватиме домашній арешт за постійним місцем проживання, яке вказував під час судового засідання. 13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

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    Теги: Білорусь Віктор Медведчук державна зрада Тарас Козак Ірина Венедіктова
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    Венедіктова каже, що Козак ховається не у Білорусі