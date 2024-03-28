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Кулеба здійснює перший від 2017 року візит в Індію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба здійснює перший від 2017 року візит в Індію
Кулеба намагатиметься переконати владу Індії підтримати мирну ініціативу України
фото скріншот відео

Очільник МЗС України також проведе зустрічі з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та журналістами Індії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28-29 березня відвідує Індію з візитом на запрошення свого індійського колеги Субраманьяма Джайшанкара. Про повідомляє пресслужба МЗС.

Український міністр закордонних справ відвідуватиме Індію вперше з 2017 року.

«Метою візиту є втілення домовленостей лідерів двох держав, Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Нарендри Моді, підготовка до першого Глобального саміту миру в Швейцарії, розвиток українсько-індійських двосторонніх відносин, торгівлі та міжнародної співпраці», – поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Також міністр підтвердив, що вже прибув до Нью-Делі, щоб пожвавити відносини з Індією та приділити особливу увагу українській Формулі миру. Про це міністр повідомив у соцмережі X.

«Я розпочав свій візит до Нью-Делі на запрошення (міністра закордонних справ Індії) Субраманьяма Джайшанкара. Українсько-індійська співпраця є важливою, і ми будемо пожвавлювати зв'язки. Виходячи з діалогу Володимира Зеленського та Нарендри Моді, ми приділимо особливу увагу Формулі миру», – зазначив Кулеба.

У Нью-Делі Дмитро Кулеба проведе кілька двосторонніх переговорів, зокрема з главою МЗС Індії. Глави зовнішньополітичних відомств проведуть засідання українсько-індійської Міжурядової комісії з торгівлі, економічної, наукової, технічної, промислової та культурної співпраці. Очільник МЗС України також проведе зустрічі з неурядовими організаціями, аналітичними центрами та журналістами Індії.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наприкінці цього місяця відвідає Індію, де намагатиметься переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України. Зокрема, у січні Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Український міністр проінформував свого індійського колегу про ескалацію Росією терору та масових обстрілів України, яка відбулася на початку року.

До слова, Індія приєдналася до Росії, США, Великої Британії та Франції, провівши минулого тижня перше успішне випробування своєї ракети, здатної нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. Федерація американських вчених, вашингтонський аналітичний центр, назвав космічний проєкт Індії «тривожним знаком», оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді, який бажає залишитися на третій термін на посаді, високо оцінив запуск Agni-V.

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Теги: Дмитро Кулеба Індія

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