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Головний партнер може зрадити Росію? Індія думає над відправкою снарядів Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Головний партнер може зрадити Росію? Індія думає над відправкою снарядів Україні
Німеччина працює із низкою країн для пошуку озброєння для України
фото із відкритих джерел

Spiegel: Німеччина веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі снарядів для ЗСУ

Європа відчайдушно полює на боєприпаси, аби допомогти Україні. Німеччина щодня шукає джерела снарядів для України, запаси можуть мати країни Африки, Азії, Балкан та інших частин світу. Зокрема влада Німеччини таємно обговорює угоду з Індією на постачання боєприпасів Україні. Про це пише Der Spiegel з посиланням на власні джерела. При цьому, за даними видання, у Нью-Делі не хочуть відкрито продавати снаряди для Збройних сил України, щоб не псувати відносини з Росією, з якою вона налагодила торговельно-економічні відносини.

Військова допомога США Україні заблокована в Конгресі, європейці борються з часом: чи зможуть вони закупити достатньо артилерійських боєприпасів? Пошуки залишків запасів ведуться по всьому світу, пише Der Spiegel.

Арсенал Індії включає сотні тисяч артилерійських снарядів. Зазначається, що Берлін веде негласні переговори із керівництвом азіатської країни через посередників. Не виключено, що Німеччина може укласти аналогічні угоди з арабськими країнами, деякі з яких мають великі запаси боєприпасів.

Керівник ситуаційного центру з питань України під час Міноборони Німеччини Крістіан Фрейдінг зазначив, що відомство шукає нові джерела на придбання снарядів. За його словами, на закупівлю зброї для України уряд ФРН виділить €7 млрд 2024 року.

«На жаль, артилерійські та зенітні боєприпаси не так широко доступні по всьому світу», – заявив Фрейдінг.

До слова, Німеччина планує збільшити в 3-4 рази постачання артилерійських снарядів в Україну цього року та нещодавно передала пакет допомоги €100 млн. 

Читайте також: Німеччина пояснила, скільки боєприпасів потребує Україна для ефективної протидії РФ
Теги: Німеччина переговори влада Берлін боєприпаси Україна Індія Міноборони міністр військова допомога

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