Кулеба дав пораду тим, хто не вірить у можливий напад РФ на НАТО

Тим, хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО, варто читати підручники історії

Дмитро Кулеба: «Слабкі рішення означають більше війни, сильні рішення – завершення війни»

Партнерам України, які не вірять, що Росія може напасти на країни НАТО, варто почитати підручники історії та послухати заяви диктатора Володимира Путіна. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС нагадав, що в Україні та в Європі зараз триває війна.

«Або наші партнери зараз відкидають страх і нерішучість, долають свої внутрішні розбіжності та ухвалюють сильні рішення, які забезпечать все необхідне для українського солдата вже зараз, або зрештою їм доведеться ухвалювати рішення іншого масштабу та трагічності для захисту та порятунку власних людей, міст і селищ», – сказав очільник МЗС.

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Тим, хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО, Кулеба порадив читати підручники історії та слухати, що говорить зараз російський диктатор.

«Чи могло в минулому бути так, щоб окупації країн Балтії можна було уникнути? Так, можна було. Якби були ухвалені сильні рішення. Чому чи як довго ми будемо стикатися зі слабкими рішеннями у 2024 році?» – сказав Кулеба.

Він наголосив, що слабкі рішення означають більше війни, сильні рішення – завершення війни.

Нагадаємо, НАТО почало у північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії масштабні військові навчання Nordic Response 24, за участю понад 20 тис. військових із 14 країн. Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що навчання НАТО в скандинавських країнах є сигналом для Росії, що Альянс має здатність діяти, якщо країна-член зазнає нападу.

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Як повідомлялося, представниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що якщо в країнах Північної Європи з'являться ядерні об'єкти, вони стануть «законними цілями» у разі війни між Росією та НАТО.

До слова, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначив, що якщо Україна досягне успіху на полі бою, то Росії не вийде реалізувати свій план із розвалу НАТО.