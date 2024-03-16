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Кулеба висловився про затримку допомоги Вашингтона Києву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба висловився про затримку допомоги Вашингтона Києву
Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії»
фото з відкритих джерел

Кулеба обговорив із Блінкеном шляхи затвердження критично необхідної додаткової допомоги

США та міжнародне співтовариство мають продовжувати надавати підтримку Україні, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси. Про це під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії».

«Ми не можемо дозволити Росії використовувати затримки в допомозі для просування, піддаючи всю Європу та демократичний світ ризику ще більшої війни», – наголосив глава українського МЗС.

Кулеба також зазначив, що обговорив із Блінкеном шляхи затвердження критично необхідної додаткової допомоги.

«Протягом останніх років Україна неодноразово демонструвала, що за достатньої підтримки ми можемо перемогти Росію на полі бою. Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США в усьому світі та поставить під загрозу національну безпеку США», – підкреслив Кулеба.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

До відома, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: США обмеження законопроєкт Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба президент боєприпаси Україна фінансування

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