В Індії ліквідовано мережу, яка заманювала чоловіків до РФ на війну проти України

За схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб з Індії

Торговці людьми, які діяли в кількох індійських штатах, підшукували людей через соціальні мережі та місцевих агентів.

Правоохоронці Індії заявили, що ліквідували «велику мережу торгівлі людьми», яка заманювала молодих чоловіків до Росії обіцянками роботи, щоб потім змусити їх воювати на війні проти України на боці РФ. Про це інформує Reuters.

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«Центральне бюро розслідувань (CBI) повідомило в четвер пізно ввечері, що за цією схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб, що майже вдвічі перевищує цифру у 20 осіб, про яку раніше повідомляло міністерство закордонних справ Індії», – пише агентство.

Як зазначається, торговці людьми, які діяли в кількох індійських штатах, підшукували людей через соціальні мережі та місцевих агентів. «Громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим ролям і розгорнуті на передових базах в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню», – йдеться в заяві.

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Там додали, що деякі з громадян були «тяжко поранені» в зоні бойових дій.

За даними Центрального бюро розслідувань, обшуки проводяться в кількох місцях, зокрема, в столиці Індії Нью-Делі та фінансовій столиці Мумбаї, і вже вилучено готівку на суму 50 мільйонів рупій ($605 тис.), а також деякі документи та електронні записи. «Деякі підозрювані також були затримані для допиту в різних місцях», – йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що кожен випадок обману індійців для участі у війні «рішуче розглядається» в Москві.

Російське зовнішньополітичне відомство не відповіло Reuters на прохання прокоментувати це питання.

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Раніше повідомлялося, що Індія підтвердила смерть свого громадянина Шрі Мохаммада Асфана. Його нібито обманом залучили до армії РФ на війну проти України.Після прибуття до Москви Асфана та інших змусили підписати документ російською мовою. За словами брата Асфана Імрана, лише пізніше вони зрозуміли, що їх завербували «помічниками» в армію РФ.

Нагадаємо, РФ для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.

Раніше Росія завербувала до своєї армії близько 15 тис. жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.