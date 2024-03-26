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«Дайте нам кляті Patriot»: Кулеба емоційно звернувся до західних партнерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Дайте нам кляті Patriot»: Кулеба емоційно звернувся до західних партнерів
Кулеба наголосив, що системи ППО допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту
фото скріншот відео

Усього за годину до інтерв’ю з Кулебою росіяни ударили по Києву балістичними ракетами

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба після ударів балістичними ракетами по України, закликав партнерів надати  більше систем протиповітряної оборони. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Як зазначає видання, всього за годину до інтерв’ю з Кулебою росіяни ударили по Києву балістичними ракетами. Міністр тоді був у ботанічному саду міста, щоб зняти відео для майбутньої поїздки. 

«Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення», – зазначив міністр.

Кулеба також наголосив, що ці системи допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту, оскільки війська РФ масовано застосовують КАБи, що допомагає окупантам здобувати перевагу. За його словами, ці бомби – це зброя, «від якої не втекти», якщо ви є ціллю.

«Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій», – додав міністр. 

Також раніше Кулеба пояснив, як надання боєприпасів вплине на перебіг війни в Україні.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».

Читайте також: Обстріл Києва: Кличко повідомив, де впали уламки ворожої ракети (фото)

 

Теги: Дмитро Кулеба системи ППО війна балістичні ракети

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