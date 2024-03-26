«Дайте нам кляті Patriot»: Кулеба емоційно звернувся до західних партнерів

Кулеба наголосив, що системи ППО допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту

Усього за годину до інтерв’ю з Кулебою росіяни ударили по Києву балістичними ракетами

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба після ударів балістичними ракетами по України, закликав партнерів надати більше систем протиповітряної оборони. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

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Як зазначає видання, всього за годину до інтерв’ю з Кулебою росіяни ударили по Києву балістичними ракетами. Міністр тоді був у ботанічному саду міста, щоб зняти відео для майбутньої поїздки.

«Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення», – зазначив міністр.

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Кулеба також наголосив, що ці системи допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту, оскільки війська РФ масовано застосовують КАБи, що допомагає окупантам здобувати перевагу. За його словами, ці бомби – це зброя, «від якої не втекти», якщо ви є ціллю.

«Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій», – додав міністр.

Також раніше Кулеба пояснив, як надання боєприпасів вплине на перебіг війни в Україні.

Як повідомлялося, в Україні об 10:29 пролунали потужні вибухи, одразу після оголошення сигналу тривоги. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Росія атакувала Київ гіперзвуковими ракетами «Циркон».

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