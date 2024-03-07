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Один з головних покупців російської нафти відмовився від контрактів із РФ – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Один з головних покупців російської нафти відмовився від контрактів із РФ – ЗМІ
Ккомпанія «Роснафта» не змогла укласти довгострокові контракти з найбільшими нафтопереробними заводами Індії
фото ілюстративне

Переговори, які тривали з минулого місяця, завершилися не на користь країни-агресорки

Через антиросійські санкції Індія змушена скорочувати контрактні поставки російської нафти. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що російська державна нафтогазова компанія «Роснафта» не змогла укласти довгострокові контракти з найбільшими нафтопереробними заводами Індії на придбання близько 500 тис барелів на добу. Це еквівалентно третині щоденного імпорту Індії, щоб спробувати зменшити залежність від разових закупівель, які часто можуть бути дорожчими.

Видання пише, що переговори, які тривали щонайменше з початку лютого, закінчилися безрезультатно. Так, найбільший індійський НПЗ – Indian Oil Corp, ймовірно, скоротить обсяги сирої нафти з РФ, а Bharat Petroleum Corp та Hindustan Petroleum Corp вирішили не брати на себе тверді зобов'язання щодо закупівлі російської нафти наступного фінансового року.

«Росія, як і раніше, є найбільшим постачальником до Індії, але є ознаки того, що нафтопереробні заводи закуповують більше в інших виробників, включно з Саудівською Аравією», – пише видання.

Водночас Індія й далі купуватиме російську нафту за допомогою разових закупівель або спотових угод, зауважують джерела.

Нагадаємо, танкери, які перевозили російську нафту все частіше відмовляються від транзиту через західні санкції, які посилюватимуться.

Як повідомлялося, посилення Сполученими Штатами санкцій за невиконання вимог цінової стелі для російської нафти завдало серйозного удару по тіньовому флоту.

До слова, Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти та нафтопродуктів на світові ринки через рік із запровадження Євросоюзом ембарго на її сировину, проте ринок російської нафти за рік зазнав істотних змін, адже приховувати поставки і обходити санкції виявилось не так просто. 

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Теги: нафта росія санкції Індія

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