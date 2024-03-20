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Прем’єр Індії провів розмову із Зеленським і дав обіцянку українцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем’єр Індії провів розмову із Зеленським і дав обіцянку українцям
Сторони обговорили питання зміцнення індійсько-українського партнерства
фото з відкритих джерел

Індія запевнила у подальшій гуманітарній підтримці України

Сьогодні, 20 березня, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провів розмову із президентом Володимиром Зеленським. Про це прем'єр Індії повідомив у соцмережі X.

Індія запевнила у подальшій гуманітарній підтримці України.

«Гарна розмова з президентом України Володимиром Зеленським з питань зміцнення індійсько-українського партнерства. Висловив послідовну підтримку Індії всім зусиллям зі встановлення миру та якнайшвидшого припинення конфлікту, що триває. Індія і далі надаватиме гуманітарну допомогу, керуючись нашим підходом, орієнтованим на інтереси людей», – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наприкінці цього місяця відвідає Індію, де намагатиметься переконати місцеву владу підтримати мирну ініціативу України.

Кулеба зустрінеться з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Зокрема, у січні Кулеба провів телефонну розмову з Джайшанкаром.

Український міністр проінформував свого індійського колегу про ескалацію Росією терору та масових обстрілів України, яка відбулася на початку року. Також міністри обговорили подальшу співпрацю щодо формули миру президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Індія приєдналася до Росії, США, Великої Британії та Франції, провівши минулого тижня перше успішне випробування своєї ракети, здатної нести кілька боєголовок на відстань до 5 тис. км. Федерація американських вчених, вашингтонський аналітичний центр, назвав космічний проєкт Індії «тривожним знаком», оскільки прем’єр-міністр Нарендра Моді, який бажає залишитися на третій термін на посаді, високо оцінив запуск Agni-V.

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Теги: Індія Володимир Зеленський

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