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Латвія бере на себе десятирічні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Латвія бере на себе десятирічні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті
Україна та Латвія підписали безпекову угоду
фото скріншот відео

Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку

Сьогодні, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський та лідер Латвії Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду.  Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Щойно разом із президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами.

Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. За його словами, у нього заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди. 

До відома, Україна і Латвія найближчим часом почнуть спільно виробляти дрони для ЗСУ.

Нагадаємо, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський та лідер Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Так, за словами президента Зеленського, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

 

 

Теги: Латвія безпека

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