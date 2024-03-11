Латвія перевірятиме людей, які прийдуть голосувати на вибори президента РФ у посольстві

Поліція закликала громадян Росії, які проживають у Латвії та бажають прийти на виборчу дільницю, бути готовими до можливих перевірок на вулиці

Якщо під час перевірок поліція виявить порушення правил проживання у Латвії, країна розпочне процедуру депортації

Державна поліція та державна прикордонна охорона в Латвії перевірятимуть людей, які прийдуть у посольство Росії на виборчу дільницю, щоб обрати президента РФ. Держава прагне переконатися в тому, що такі люди мають законні підстави перебувати в Латвії. Про це повідомив начальник державної поліції Армандс Рукс, передає Delf.

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Він закликав громадян Росії, які проживають у Латвії та бажають прийти на виборчу дільницю, бути готовими до можливих перевірок на вулиці.

«Допуск до посольства буде відповідним чином контролюватися шляхом створення блокпостів спільно з держприкордонслужбою, перевірки посвідок на проживання чи віз», – додав Рукс.

Начальник держполіції зазначив, аналогічні перевірки проводять і російські спецслужби, коли латвійські громадяни приходять на виборчі дільниці у РФ.

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Він зауважив, що якщо під час перевірок поліція виявить порушення правил проживання у Латвії, країна розпочне процедуру депортації. Аби дотримуватися належного порядку дотримання таких процедур, до перевірок будуть залучені представники управління у справах громадянства та міграції.

Рукс також наголосив, що під час виборів російського президента державна поліція Латвії працюватиме в посиленому режимі.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з алкоголіком, дії якого не можна спрогнозувати.

Також повідомлялося, що Латвія має намір зміцнити свій кордон з Білоруссю та Росією, щоб перегородити можливі шляхи проникнення військ противника. Командувач Каспарс Пуданс зазначив, що крім посилення заходів щодо захисту кордону, буде використана вже наявна інфраструктура