Польща подвоїть свій внесок на снаряди для України

Сікорський також закликав схвалити нову допомогу для України від США, яка вже пів року затримується

Польща ухвалила рішення подвоїти внесок на чеську ініціативу з придбання артилерійських боєприпасів для України. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Риги, повідомляє RMF24.

Сікорський сказав, що Польща подвоїть свій внесок на ініціативу Чехії з придбання боєприпасів для України, які Прага знайшла можливість купити у третіх країнах. Він зазначив, що Польща і Латвія поділяють однакові позиції щодо безпекової ситуації у регіоні і в обох країнах розуміють важливість більших інвестицій в оборону та підтримку України.

«Якби усі робили те, що роблять Польща і Латвія, Україна була би у значно кращому становищі», – підкреслив польський міністр.

Сікорський також додав, що схвалення нової допомоги для України від США, що затримується вже пів року через суперечки у Конгресі, є терміновим і вкрай необхідним кроком.

Нагадаємо, Чехія різко засуджує Росію за її дії в Україні і закликає Захід посилити військову допомогу Києву. Для цього Прага домовилася про закупівлю 800 тис. снарядів та знайшла ще 700 тис., які можна придбати за наявності додаткового фінансування. Усього на закупівлю 1,5 млн боєприпасів потрібно близько 3 млрд євро. При цьому Німеччина вже дала на це 500 млн євро, а США не беруть участі в цій ініціативі.

Як повідомлялося, боєприпаси, закуплені в країнах, що не входять до ЄС, з ініціативи Чехії, можуть потрапити в Україну вже в червні.

Раніше стало відомо, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис. снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис. артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала, повідомляють «Чеські новини».За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн приєдналися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди й Польща.

До слова, Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів.