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Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну
Латвія підтримує відправлення військ НАТО в Україну
фото з відкритих джерел

Евіка Сіліня заявила, що Латвія готова щоб в Україну відправили війська Альянсу для навчання ЗСУ

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила про підтримку введення іноземних військ в Україну для навчання ЗСУ після того, як президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що він відкритий для обговорення такого варіанту. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

За її словами, вона хоче, щоб в Україну відправили війська Альянсу для навчання українських військових. Також Сіліня підкреслила, що такий крок потребує консенсусу між усіма країнами-членами НАТО.

«Якщо ця пропозиція буде опрацьована й розширена, можливо, ми ухвалимо рішення про проведення навчань всередині країни. Ми повинні проаналізувати, як ситуація виглядає з точки зору НАТО, а не лише з точки зору Латвії», – зазначила Сіліня.

Також вона заявила, що після робочої поїздки у Вашингтон, вона покидає його із позитивним настроєм, адже члени Конгресу від обох партій повідомили їй, що пропозиції щодо підтримки Києва, швидше за все, будуть винесені на голосування в Палаті представників.

«Я налаштована більш оптимістично, тому що говорила з деякими конгресменами, які кажуть, що знайшли певний процедурний шлях, як вони можуть досягти результату та знайти певний компроміс», – сказала Сіліня. 

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості відправлення військ до України, між країнами-учасниками НАТО почалися палкі дискусії. Експерти вважають, що це питання навіть почало «руйнувати» солідарність всередині альянсу. 

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що якщо військові з країн НАТО будуть здійснювати підтримку безпосередньо на території України, це не порушуватиме жодних міжнародних норм. 

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Теги: Латвія НАТО війна

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