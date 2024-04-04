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Латвія передасть Україні нову партію конфіскованих у нетверезих водіїв автомобілів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Латвія передасть Україні нову партію конфіскованих у нетверезих водіїв автомобілів
За минулий рік Лавія передала Україні конфіскованих авто на понад 900 млн. євро
фото: Pixabay

Латвійський уряд ухвалив рішення про надання Україні 12 автомобілей

У вівторок, 2 квітня, уряд Латвії ухвалив рішення безкоштовно передати Україні 12 автомобілів, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Про це повідомляє rus.lsm.

Автомобілі буде передано на потреби військової адміністрації міста Генічеськ Херсонської області, армійських частин Міністерства оборони, Харківського центру допомоги Valkiva, ради селища Китайгород, комунального некомерційного підприємства «Львівське територіальне медичне товариство», а також медичного Інституту Національної академії медичних наук України.

ВЛатвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (коли кількість алкоголю в крові перевищує 1,5 проміле) можуть конфіскувати автомобіль. Якщо водій керує не своїм транспортним засобом, він має сплатити суму, еквівалентну вартості авто. Сейм також ухвалив правки до закону про підтримку цивільного населення України, що надають можливість безоплатно передавати транспортні засоби, які належать державі, уряду нашої країни для підтримки українського суспільства.

Латвія вже неодноразово передавала Україні конфісковані автомобілі, а тепер країна зобов'язалась допомогти відновити Чернігівську область, для чого буде виділено понад 5 млн. євро. Частину цих коштів спрямують на реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури регіону, ще 2 млн. підуть на залучення латвійських підприємців у відновлення області.

«Метою підтримки є надання основних послуг населенню, подолання завданих війною травм та соціально-економічний розвиток Чернігівської області. Участь Латвії у відновленні України сприяє покращенню якості життя населення, а це безпосередньо підвищує стійкість та дає надію на краще майбутнє, що дуже важливо під час війни», – повідомили у МЗС країни.

Загалом протягом 2023 року Латвія передала Україні 271 авто, конфісковане у нетверезих водіїв. Загальна вартість переданих транспортних засобів становить 903 453 євро.

До слова, уряд Латвії виділить Фонду соціальної інтеграції 4,4 млн. євро на курси для українських біженців. Ці кошти витратять у 2024 році на навчання мови, історії, культури та інтеграційних заходів.

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Теги: Україна автомобіль водій Латвія

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