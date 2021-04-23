Наркотики та вбивства? Лерос опублікував кримінальне досьє Тищенка

Згідно з документами Лероса, Тищенко на прізвисько «Коля Оболонський» фігурував у низці кримінальних справ

Лерос оприлюднив докази щодо начебто злочинної діяльності Тищенка в 1990-х роках

Народний депутат Гео Лерос оприлюднив начебто докази щодо злочинної діяльності заступника фракції «Слуга народу» Миколи Тищенка в 1990-х роках.

«Існує внутрішня база Управління по боротьбі з організованою злочинністю «Скорпіон», в якій накопичується інформація про членів кримінальних угруповань з 1991 року. Ця інформація потрапила до нас і уявіть, як нинішні перефарбовані народні обранці не хочуть, щоб ви дізнались чим вони займались в дев’яності. Цікаво чому саме при Зеленському у 2020 році вирішили, що ця база більше не потрібна. Схоже наш президент замітає сліди з минулого свого оточення», – зазначив нардеп.

Згідно з документами, начебто Тищенко на прізвисько «Коля Оболонський» фігурував у низці кримінальних справ спочатку як бригадир ОЗУ Савлохова («Савлохи»), а пізніше власного ОЗУ.

«Він у минулому був членом незаконного злочинного угруповання і фігурував у низці кримінальних проваджень. Щодо нього відбувалися «негласні слідчі заходи«. До речі, це – цитата з бази УБОЗ», – заявив Лерос.

Лерос розкрив деталі вбивства, де начебто фігурує заступник фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. Деталі злочину та відповідні документи він виклав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у процесі перевірки встановлено, що Микола Тищенко разом з Віталієм Твердохлібом і Норіком Амірханяном у період з 30.01.2000 до 07.03.2000 безпідставно, погрожуючи вбивством, вимагали 20000 тисяч доларів США у генерального директора клуба «Бінгo«, що знаходиться в м.Києві, – Разводовського С.В.

«Після вбивства Амірханяна Тищенко перейшов на нелегальне положення. ГУ МВС в м.Києві відкрило кримінальну справу від 19.03.2000 № 18-00002 за ознаками злочину, передбаченими ст.17 ч.2 ст.143 ч.2 КК України. Разводовський С.В. був визнаний потерпілим. Встановлені та опитані, як свідки, два охоронці клубу «Бінгo«, які були очевидцями інциденту. Також як свідок була опитана секретарша клубу, яка вказала на Тищенка М., як на особу, яка вимагала гроші у Разводовського», – написав він.

Також нардеп зазначив, що з метою встановлення місцязнаходження Тищенка постійно проводилися обшуки в місцях, де він міг з’явитися: ресторані «Рішeльe», спортклубі «Вoднік«, клубі «Aндрoн» та за адресою – м. Київ, вул. Героїв Сталінграду буд. 27a.

Микола Тищенко раніше заявив, що «з юридичної точки зору святкування будь-чого в номерах готелів абсолютно не заборонені» і що він не порушив карантин, але вибачився за свій «дещо зухвалий вчинок».

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.