Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності
У суді адвокат Лероса довів, що оціночні судження не можуть бути перевірені на достовірність згідно з законодавством
У суді адвокат Лероса довів, що оціночні судження не можуть бути перевірені на достовірність згідно з законодавством. Через це їх неможливо спростувати.
Зокрема, йдеться про такі висловлювання Гео Лероса:
- «НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице«;
- «Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете»;
- «Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко»;
- «Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко»;
- «У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності».
Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.
Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.
Читайте також: