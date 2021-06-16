Лерос виграв у Тищенка апеляцію в суді щодо захисту честі та гідності

У суді адвокат Лероса довів, що оціночні судження не можуть бути перевірені на достовірність згідно з законодавством

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У середу, 16 червня, Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського районного суду щодо задоволення вимог депутата «Слуги народуМиколи Тищенка про захист честі, гідності та спростування недостовірної інформації народного депутата Гео Лероса. Про це повідомила юридична компанія «Міллер

У суді адвокат Лероса довів, що оціночні судження не можуть бути перевірені на достовірність згідно з законодавством. Через це їх неможливо спростувати.

Зокрема, йдеться про такі висловлювання Гео Лероса:

«НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице«;

«Стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в нашем комитете » ;

; «Денис Комарницкий и его крыша народный депутат Николай Тищенко » ;

; «Компанию Комарницкого ЭкоБудТрейд, которую крышует Ермак и Тищенко » ;

; «У Ермака и Тищенко наступил #Кінецьепохибідності » .

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.