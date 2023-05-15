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Саміт НАТО у Вільнюсі: стало відомо, чи отримає Україна запрошення

Діана Гасюк
glavcom.ua
Саміт НАТО у Вільнюсі: стало відомо, чи отримає Україна запрошення
у НАТО активізувалися дискусії щодо України
фото з відкритих джерел

Країни Північноатлантичного альянсу досягли консенсусу щодо того, що Україна не отримає офіційного запрошення до вступу до НАТО на саміті у Вільнюсі

Під час засідання Північноатлантичного альянсу було досягнуто згоди, що Україна не буде отримувати офіційне запрошення на вступ до НАТО на майбутньому саміті, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Проте серед країн-учасниць блоку є певні розбіжності щодо позиції щодо конкретних кроків інтеграції України до Альянсу. Про це пише The Washington Post  з посиланням на представників країн НАТО, які дали коментарі на умовах анонімності, у блоці активізувалися дискусії щодо України.

У країнах Східної Європи наполягають на реалізації конкретних заходів для членства України в НАТО, включаючи можливе зобов'язання щодо термінів вступу, незалежно від позиції Сполучених Штатів та інших країн Західної Європи, які можуть підтримувати бюрократичні реформи в комісії Україна-НАТО або надання технічної підтримки Україні в оборонному секторі.

«Вільнюський саміт не буде історичним без рішення про майбутнє України в Альянсі», – заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

 Вона зазначила, що НАТО «має визначити шлях нашого членства і задати алгоритм руху України до вступу до НАТО замість чергового повторення заяви про політику відкритих дверей», оскільки цього недостатньо.

Як пише видання, міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що його «список побажань» для майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі включає «забезпечення відповідного шляху» для України до НАТО. Він наголосив, що зараз тривають обговорення «рівню політичної волі» щодо того, як швидко це зробити.

Водночас чиновники зі США кажуть, що адміністрація американського президента Байдена вважає за краще, щоб країни НАТО приділяли більше уваги наданню Україні постійної підтримки на полі бою. При цьому членство та потенційні гарантії безпеки для України є питаннями, які мають бути вирішені вже після остаточного врегулювання війни.

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Теги: міністр саміт Україна Наталія Галібаренко запрошення

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