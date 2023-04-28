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Паводок в Україні: рівень води знову підвищиться в низці регіонів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Паводок в Україні: рівень води знову підвищиться в низці регіонів
В Україні попередили про продовження підвищення рівня води в низці регіонів
фото: glavcom.ua

Українців закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки

Протягом наступних декількох днів в низці регіонів продовжуватиметься підвищення рівнів води. Про це повідомляє Українського Гідрометеорологічного центр.

З 28 квітня по 1 травня утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області – 3 рівень небезпеки.

З 28 квітня по 1 травня на Верхньому Дніпрі утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу. Зокрема зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення, а також затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області – 2 рівень небезпеки.

З 28 квітня по 1 травня на ділянці Десни Чернігів-Літки продовжуватиметься підвищення рівнів води водопілля з добовою інтенсивністю 2-7 см з подальшим затопленням понижених ділянок заплави вздовж ділянки Десни Чернігів-Морівськ та частковим затопленням територій міського пляжу у місті Чернігів, садово-дачної забудови, доріг на заплаві.

«На Десні вище Чернігова рівні води знижуватимуться на 2-10 см за добу з поступовим зменшенням та збереженням затоплення заплави, територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області», – йдеться у повідомленні.

З 28 квітня по 1 травня утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях – 2 рівень небезпеки.

З 28 квітня по 1 травня на річку Дніпро у Києві Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій – 1 рівень небезпеки.

З 28 по 30 квітня через випадіння значних дощів, на річках суббасейну Сіверського Дінця та річках Приазов’я очікується підвищення рівнів води на 0,3-0,6 м за добу. Зокрема попереджають про можливий вихід води на понижені ділянки заплави окремих річок у Харківській, Луганській та Донецькій областях – 1 рівень небезпеки.

Нагадаємо, внаслідок паводку підтопленими були близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств. Зокрема річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.

 

Теги: річка паводок стихійні лиха Україна

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