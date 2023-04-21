G7 може повністю змінити існуючий режим санкцій проти Росії: деталі

Країни G7 обговорюють тотальну заборону експорту до Росії

Представники семи провідних світових держав розглядають запровадження майже повної заборони на експорт товарів до Росії. Про повідомляє в п'ятницю, 21 квітня, японське агентство новин «Кіодо», посилаючись на джерела в уряді Японії.

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Напередодні американське видання Bloomberg також написало з посиланням на свої джерела, що США та союзники України обговорюють «пряму заборону на більшу частину експорту до Росії». Згідно з цим повідомленням, офіційні особи «Великої сімки» ведуть дискусії з цього питання напередодні саміту лідерів G7, який відбудеться в Японії у травні.

Передбачається, що у разі схвалення «Великою сімкою» аналогічні заборонні заходи запровадять і держави-члени ЄС.

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Відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення Bloomberg, генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно сказав, що уряд знає про нього, але при цьому не може розкривати зміст дискусій між країнами «Великої сімки» та їхніми однодумцями з приводу можливих нових санкцій проти Росії.

«Важливим для якнайшвидшого припинення російської агресії є те, що G7 зберігає єдність у питанні суворих санкцій проти Росії та надання твердої підтримки Україні», - сказав Мацуно.

Японський міністр економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура, якому поставили аналогічне питання на пресконференції в Токіо, відмовився розкрити подробиці, сказавши, що це питання лежить у площині дипломатичних переговорів.

Як пише Bloomberg, якщо подібне рішення буде ухвалено, це може повністю змінити існуючий режим санкцій, заборонивши продавати до Росії будь-що, за винятком обмеженого списку дозволених товарів, таких як ліки чи продовольство.

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Відповідно до поточних правил введений проти Москви санкційний режим діє навпаки: за замовчуванням будь-який експорт дозволено, а обмеження діє лише на окремі товари.