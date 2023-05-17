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Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України
Китай нервує через знаки підтримки України
фото з відкритих джерел

Влада Китаю закликала посольства та міжнародні організації не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди

Влада Китаю попросила іноземні посольства та міжнародні організації, розташовані в Пекіні, не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для «політичної пропаганди», очевидно, маючи на увазі знаки, що демонструють підтримку України. Про це повідомляє японське інформаційне агентство «Kyodo» з посиланням на «численні дипломатичні джерела в столиці».

Багато посольств у Пекіні розмістили вивіски із зображенням українського прапора та повідомленнями китайською та англійською мовами, такими як #StandWithUkraine, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною, яка бореться з російським вторгненням.

У повідомленні міністерства закордонних справ Китаю від 10 травня посольства та міжнародні організації закликали не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди та «уникати конфліктів між державами».

Цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших країн. Ніхто з них не зняв вивіски. Серед посольств у Пекіні, які демонструють підтримку України, є посольства Канади, Німеччини та Польщі, зазначає «Kyodo».

У повідомленні також йдеться про те, що посольства і міжнародні організації «зобов'язані дотримуватися китайських законів і правил», хоча Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Вважається, що лист було надіслано всім дипломатичним місіям у Китаї. Деякі посольства також вивішують веселковий прапор, символ гордості та різноманітності сексуальних меншин.

До слова, неназваний європейський дипломат розкритикував позицію Китаю, заявивши, що немає жодних розумних підстав перешкоджати державі висловлювати свої наміри, і що вони не будуть виконувати це прохання.

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Теги: Китай посольство Україна

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