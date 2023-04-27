Чи можливо завершити війну дипломатичним шляхом: роз’яснення Резнікова

«Росія захоче виторгувати зняття якихось санкцій, а торт – це вже дипломатія»

Дипломатичний шлях завершення війни можливий, але не за теперішнього керівництва Росії. Про це заявив очільник Міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю «РБК-Україна».

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«Дипломатичний шлях можливий, коли слабшають ресурси агресора, але він все одно хоче щось виторгувати. Він захоче виторгувати зняття якихось санкцій, можливість щось продавати, торгувати, щоби за щось жити. Його конкретні власники скарбниці захочуть нею скористатися, вони захочуть перестати бути ізгоями, щоб їхні діти десь навчалися. Вони шукатимуть, торгуватимуться. А торг – це вже дипломатія. Тільки у ній головна одиниця – цифри», – зазначив міністр.

Очільник оборонного відомства припустив, що такий варіант можливий з наступною владою Росії.

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«Вони можуть залишитися ідеологічно тими ж, але прізвища будуть іншими і їм буде легше кивати на попередників, мовляв, це вони все зіпсували. Вони зіпсували все, що тільки можна було. Візьмемо будь-яку лінійку царів Російської імперії, які будували Росію, «велику імперію» – я думаю, вони б самі задушили чинний режим. Тому що хотіли відсунути НАТО якнайдалі, а отримали 1200 км кордону з Фінляндією. Ми також стали сьогодні країною НАТО де-факто», – додав він.

Також міністр наголосив на потребі міжнародного трибуналу.

Раніше повідомлялося, що з покращенням погоди Росія може піти у наступ на кількох ділянках.

До слова, триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.