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Лідерка «Слуги народу» найближчим часом може втратити всі посади

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Лідерка «Слуги народу» найближчим часом може втратити всі посади
Джерела в оточенні Шуляк запевняють, що вона навіть розглядає можливість скласти депутатський мандат
фото: «Главком»

Голосування з приводу звільнення Шуляк з посади в комітеті може відбутися 29 жовтня

Провладна партія «Слуга народу» вже наступного тижня може лишитися без своєї лідерки Олени Шуляк. Також Шуляк планують усунути з посади голови парламентського комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Про це йдеться у статті «Главкома» «Переворот у «Слузі народу». Призначено місце і час».

Голосування з приводу звільнення Шуляк з посади в комітеті може відбутися вже на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради 29 жовтня. Своєю чергою звільнення з комітету стане першим кроком для її усунення з посади голови партії «Слуга народу», йдеться у матеріалі.

Зазначається, що на місце Шуляк в комітеті претендує голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Його кандидатуру, зокрема, лобіює віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У статті йдеться, що проти Шуляк діють її зв’язки з ексміністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, якого підозрюють у підготовці створення власного політичного проєкту.

Звільнення з комітету може відбутися паралельно з відставкою Шуляк з посади голови «Слуги народу». Повідомляється, що тут існує декілька варіантів.

Із Шуляк найближчими днями можуть «домовитися по-хорошому». У такому разі вона «добровільно» піде з обох посад з ймовірним формулюванням «за станом здоров’я».

Однак, якщо ж Шуляк посунуть з голови комітету вольовим рішенням, її подальше перебування на чолі партії буде просто мати недоречний вигляд. Аналітики зазначають, що таке голосування (за відставку з посади голови комітету) буде фактично вотумом недовіри однопартійців, і нардепці не залишиться нічого іншого, як самій піти з партії. Більш того, джерела в оточенні Шуляк запевняють, що вона навіть розглядає можливість скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шуляк прокоментувала заяву омбудсмена Дмитра Лубінця, у якій він заявив, що переселенці через соціально-економічні труднощі повертаються у прифронтові міста та на тимчасово окуповані території. Нардепка заявила, що «державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена».

До слова, 14 грудня 2023 року народну депутатку Олену Шуляк було переобрано головою партії «Слуга народу».

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Теги: міністр Олена Шуляк звільнення окуповані території самоврядування переворот політика партії переселенці Олексій Кулеба

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