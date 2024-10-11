Реакція американців на допомогу США Україні змінилась
За останній рік багато американських громадян змінили свою думку стосовно того, скільки їхня країна витрачає на підтримку України
Протягом останнього року змінилися погляди американців на витрати США на підтримку України в умовах війни. Тепер менше людей вважає, що Вашингтон витрачає надмірні кошти на допомогу Києву у його боротьбі з російською агресією. Таку інформацію передає Голос Америки.
«Погляди на те, скільки США витрачає на війну (РФ в Україні – ред. «ГЛАВКОМ» ), змінились протягом останнього року. Менше людей вважає, що Сполучені Штати витрачають забагато на підтримку України у повірянні із жовтнем минулого року (34% проти 52%)», – йдеться у висновках соцопитування Інституту Пірсона/AP-NORC.
Згідно з даними дослідження, у жовтні 2023 року 52% респондентів вважали, що США витрачають занадто багато на допомогу Україні, 31% вказали, що витрати відповідають потребам, а 15% – що фінансування недостатнє. У вересні цього року лише 34% опитаних вважали, що витрати США на підтримку України надмірні, 39% висловили думку, що витрати є відповідними, а 21% вважали їх недостатніми.
Опитування виявило різницю у поглядах між прихильниками Демократичної та Республіканської партій. Зокрема, респонденти, які ідентифікують себе з Демократичною партією, більш схильні сприймати Росію як ворога та Україну як союзника.
Половина опитаних вважає Росію противником, тоді як 43% розглядають Україну як союзника, що поділяє інтереси та цінності США. Серед прихильників Демократичної партії 67% вважають Росію противником, у порівнянні з 43% незалежних респондентів та 40% республіканців.
До слова, Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Сполучені Штати вважають, що в війні Росії проти України не існує конкретного виду зброї, яка б могла вирішити результат конфлікту на користь Києва. Натомість перемогу Україні може забезпечити комплекс заходів, над якими Вашингтон продовжує працювати.
Раніше стало відомо, скільки і якого саме озброєння вже отримала Україна від США за весь період повномасштабної війни з Росією.
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